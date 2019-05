Lippi: “Brutto effetto vedere la Fiorentina in lotta per la salvezza. Il Genoa e l’Empoli…”

Anche Marcello Lippi ha preso la parola a margine dell’ottava edizione della Hall of Fame del calcio italiano. L’ex c.t. azzurro, tra le altre cose, ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: “De Rossi e Barzagli sono grandi calciatori che hanno collezionato grandi successi nel corso delle loro carriere, mi dispiace. Vedere la Fiorentina in lotta per la salvezza fa un effetto non bello, ma mi dispiace anche per il Genoa. Il calcio anche quest’anno ha offerto sorprese incredibili. Bisogna però fare i complimenti all’Empoli che sta giocando benissimo”. ANTOGNONI: “I TIFOSI STIANO TRANQUILLI, LA FIORENTINA SI SALVA”