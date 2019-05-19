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Le formazioni ufficiali delle gare delle 20:30. In campo Juve-Atalanta e Napoli-Inter

Le formazioni ufficiali delle gare delle 20:30. In campo Juve-Atalanta e Napoli-Inter

Le scelte di Allegri, Gasperini, Ancelotti e Spalletti per le due gare clou della 37esima giornata di A

di Redazione VN
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JUVENTUS – Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Barzagli, Cancelo; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Ronaldo, Dybala, Cuadrado. All. Allegri.

ATALANTA – Gollini, Hateboer, Djimsiti, Masiello, Castagne, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

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NAPOLI – Karnezis, Malcuit, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

INTER – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro Martinez. All. Spalletti.

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#Atalanta#Inter#Juventus
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