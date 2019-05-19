Le formazioni ufficiali delle gare delle 20:30. In campo Juve-Atalanta e Napoli-Inter

JUVENTUS – Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Barzagli, Cancelo; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Ronaldo, Dybala, Cuadrado. All. Allegri.
ATALANTA – Gollini, Hateboer, Djimsiti, Masiello, Castagne, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini.
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NAPOLI – Karnezis, Malcuit, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Milik. All. Ancelotti.
INTER – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro Martinez. All. Spalletti.
La Fiorentina si salva o retrocede, se… Tutte le possibili combinazioni
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