Le conferme dell’Udinese: Tudor resta l’allenatore, riscattato anche un ex viola

Mentre c’è mezza Serie A che ancora non ha deciso chi sarà l’allenatore nella prossima stagione, l’Udinese, oggi, ha fatto un passo avanti rispetto agli altri, confermando sulla propria panchina Igor Tudor, che per il secondo anno consecutivo, da subentrato, ha salvato il club friulano. La società di Pozzo ha anche comunicato ufficialmente il riscatto dal Bologna del difensore ex viola Sebastien De Maio, che proprio domenica scorsa, in occasione dell’ultima giornata di campionato disputata a Cagliari dai bianconeri, avevva realizzato il gol decisivo.