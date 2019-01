L’altro complicatissimo mercato di Corvino: quest’anno il “tesoretto” è un miraggio

Cedere, sì, ma come? E a chi? Ma soprattutto: a quanto? L’anno passato fu la cessione di Babacar al Sassuolo ad ingrassare le casse della Fiorentina. Soldi che poi, per più motivi – dalla tempistica dell’operazione alla volontà della società – furono reinvestiti solo in parte nel mercato di gennaio. E quest’anno? Difficile anche solo immaginare un tesoretto con gli esuberi viola di oggi. Dragowski, Sottil e Vlahovic, se partiranno, lo faranno solo a titolo temporaneo, così come ha già fatto Maxi Olivera, ceduto all’Olimpia Asunción in prestito con diritto di riscatto.

Dalla possibile cessione del quasi 36enne Thereau, poi, arriverebbero solo pochi “spiccioli”, mentre restano ancora da definire le situazioni di Laurini – cercato dal Parma – e del desaparecido Diks, per quali varrebbe il discorso fatto per Thereau (anche se per ragioni diverse dalla carta d’identità). Resta Eysseric, che ha mercato in Francia e flirta ormai da tempo con la sua ex squadra, il Nizza, ma anche nel caso di questa ipotetica operazione la formula più probabile sarebbe quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Per Corvino, il mercato, è soltanto agli inizi…

