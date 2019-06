La Nazionale femminile (e la Guagni) in Senato: il Mondiale è alle porte

La Nazionale femminile è pronta: il Mondiale in terra francese è alle porte (inizierà il prossimo 7 giugno) e ieri la selezione azzurra, con la viola Alia Guagni, è stata ricevuta in Senato dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme a Gabriele Gravina, capo della Figc. “Fatevi onore – ha detto la Alberti Casellati – e ridate entusiasmo ai tifosi italiani che hanno subito lo smacco della mancata qualificazione al Mondiale da parte della Nazionale maschile. La vostra presenza nella massima competizione è il giusto ricoscimento per tutti quei passi avanti compiuti dal movimento, considerando che erano venti anni che l’Italia femminile mancava alla Coppa del Mondo di categoria“. Sotto la stories pubblicata dalla Guagni su Instagram: