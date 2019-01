La gioia di Muriel sr.: “Che bello Luis alla Fiorentina! Ecco cosa non ha funzionato a Siviglia”

Il padre di del neo acquisto viola Muriel, Luis Muriel sr., è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Siamo molto contenti qua a casa per il suo trasferimento alla Fiorentina. Speriamo che vada bene a nostro figlio, è una cosa meravigliosa che sia andato in una città come Firenze. Speriamo che faccia bene in questo semestre, così che possa chiudere al meglio la sua stagione. Non ho parlato personalmente con lui, ci ha mandato solo qualche foto. Lo sentirò quando tutto sarà più tranquillo, in modo da dargli anche qualche consiglio.

La Fiorentina lotta da sempre nella parte medio alta della Serie A. Il club e la città sono meravigliosi, siamo venuti a Firenze quando Cuadrado vestiva la maglia viola. Perché Luis ha giocato poco a Siviglia? Le cose non andavano bene, l’allenatore è cambiato e lui è scalato nelle gerarchie con l’arrivo dell’attuale tecnico. Spero di venire al più presto a Firenze per veder giocare mio figlio”.

