La gaffe di lady Veretout: “Ho paura di Napoli, meglio guadagnare meno che rischiare”

L’interesse del Napoli per Jordan Veretout è ormai cosa nota, tanto che si vocifera di un accordo già raggiunto con il calciatore e gli azzurri. Tuttavia la moglie Sabrina Merlos sembra essere quanto meno titubante. In una diretta Instagram infatti ha affermato: “Mi piace Napoli ma ho paura per i bambini. Mi sento più sicura quando vengo e sono con Jordan e il suo agente. Jordan a Napoli guadagnerebbe il triplo ma è meglio guadagnare meno che rischiare di subire qualcosa”. Dichiarazioni forti che faranno certamente discutere e che hanno provocato le reazioni dei tifosi del Napoli, anche se poi ha poi provato a correggere il tiro: “Non ho detto che a Napoli sono tutti ladri, sono cose che ho sentito”. Non il modo migliore per iniziare una (probabile) nuova avventura.