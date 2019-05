La classifica dei presidenti più ricchi: due ‘italiani’ fra i primi dieci

Aumenta la curiosità sulle parole di Diego Della Valle a fine campionato e c’è chi come il CorSport ricorda oggi le due offerte abbastanza recenti per la società viola. Ma chi sono i presidenti più ricchi del mondo? I paperoni in grado di far felici i propri tifosi sborsando cifre astronomiche per prendere i migliori giocatori sul mercato? A stilare la classifica dei patron ci ha pensato qualche mese fa The Mirror ed è una graduatoria che porta con sé alcune sorprese.

In testa troviamo Dietrich Mateschitz, imprenditore austriaco classe ’44, co fondatore della Red Bull e patron dei New York Red Bulls che può vantare un patrimonio di 17,8 miliardi di euro. La MLS può vantare il proprietario più facoltoso. Al secondo posto troviamo Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān, patron del Manchester City, fondatore dell’Abu Dhabi United Group for Development and Investment e primo fra i Presidenti di squadre di calcio. C’è l’Italia o meglio la Juventus sul gradino più basso del podio con Andrea Agnelli che vanta un patrimonio di 10,4 miliardi di euro.

Quarta piazza per un altro protagonista della MLS: Philip Anschutz presidente dei Los Angeles Galaxy con un patrimonio stimato di 10 miliardi di euro, frutto delle sue attività di imprenditore nel settore ferroviario e petrolifero. A seguire solo magnati del mondo del calcio e l’Italia è rappresentata dal proprietario dell’Inter Zhang Jindong che con la sua Suning è al nono posto e vanta solo (si fa per dire) 5,2 miliardi. E Diego Della Valle come si piazzerebbe? Abbastanza staccato, ma pur sempre discretamente facoltoso forte dei suoi 1,9 miliardi stimati da Forbes. A seguire la classifica completa redatta da The Mirror

Dietrich Mateschitz (NY Red Bulls, 17,8 miliardi)

Manṣūr bin Zāyed (Manchester City, 17 miliardi)

Andrea Agnelli (Juventus, 10,4 miliardi)

Philip Anschultz (LA Galaxy, 10 miliardi)

Roman Abramovich (Chelsea, 8,3 miliardi)

Stan Korenke (Arsenal, 6,4 miliardi)

Nasser Al-Khelaifi (PSG, 6,2 miliardi)

Shahid Khan (Fulham, 5,4 miliardi)

Zhang Jindong (Inter, 5,2 miliardi)

Joe Lewis (Tottenham, 3,8 miliardi)