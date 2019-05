Juventus, casting nuovo allenatore: Inzaghi in vantaggio, Paulo Sousa è l’outsider

“Juve: Agnelli vuole Mourinho”. Così titola stamattina l’edizione torinese de La Repubblica. La società non ha ancora contattato nessuno, anche se le idee sono chiare: visto il veto di Agnelli su Conte, il profilo su misura è proprio Simone Inzaghi. E’ lui in pole position, vista la sua capacità di rialzarsi dalle difficoltà. A un’incollatura di distanza ci sono i nomi di Sarri, che farebbe deflagrare il mondo bianconero con il suo arrivo, ma anche di Pochettino, avi di Virle e gioco spumeggiante ma anche un occhio di riguardo al risultato. E poi un outsider come Paulo Sousa, regista dell’ultima Juventus vittoriosa in Champions, quella di Lippi, prima di dedicarsi alla panchina. Personalità, gioco piacevole, l’appartenenza alla scuderia di Mendes: un aspetto da non sottovalutare, è lo stesso procuratore di Ronaldo. Sousa, oggi è al Bordeaux ma in Italia ha allenato la Fiorentina. Nella lista dei papabili c’è anche José Mourinho, pallino del presidente Agnelli ma anche nemico pubblico numero uno della tifoseria juventina.