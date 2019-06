Finisce l’avventura in azzurro per Biraghi: il ginocchio va K.O.

Il laterale sinistro classe 92 di proprietà della Fiorentina, nel corso della partitella di rifinitura ha accusato un problema di natura fisica. Biraghi, in seguito ad un contrasto di gioco, ha abbandonato il campo dialogando con lo staff sanitario per cercare di capire l’entità dell’infortunio. Sicura domani la sua assenza nella partita contro la Grecia, quasi quella contro la Bosnia. Per lui probabile distorsione al ginocchio: resterà in gruppo e farà rientro a Torino direttamente con i compagni per ulteriori accertamenti.