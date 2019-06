Il Verona e il Genoa annunciano il nuovo allenatore. Il puzzle è (quasi) completo

Ivan Juric è il nuovo allenatore del Verona. E’ ufficiale la scelta del club neopromosso in Serie A, con un contratto di un anno fino al 30 giugno 2020. Dopo l’ultima breve esperienza al Genoa, il croato torna quindi in panchina prendendo il posto di Alfredo Aglietti a cui non è bastato ottenere la promozione ai playoff dopo essere arrivato a due giornate dalla fine del campionato. Ufficiale anche l’approdo di Aurelio Andreazzoli al Genoa, al posto di Prandelli.

Va così prendendo forma il quadro degli allenatori, anche se restano da ufficializzare gli arrivi – ormai praticamente certi – di Giampaolo al Milan, Di Francesco alla Samp e forse Sarri alla Juventus. Nessun dubbio ormai anche sulla panchina della Fiorentina: LEGGI QUI