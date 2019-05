Il romano Berrettini confessa: “Tifo Fiorentina, vi spiego perché”. Su Chiesa…

Tra le sorprese degli Internazionali di Roma c’è senz’altro il tennista romano Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria su Zverev. Nel corso dell’intervento ai microfoni di Radio1Sport, Berrettini ha parlato anche della sua fede calcistica: “Sono tifoso della Fiorentina perché mio nonno è di Firenze e mio padre da piccolo andava allo stadio, quindi tutta la mia famiglia è tifosa viola. Purtroppo è una passione che negli ultimi anni è un po’ scemata perché stando sempre fuori è difficile seguire. Chiesa? Sta dimostrando di essere un grande talento, spero per lui e per la città che possa rimanere magari per costruire una squadra più competitiva”.