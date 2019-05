Il Manchester City gela i tifosi della Juve: “Il sogno Guardiola non si realizzerà”

Il consigliere d’amministrazione del Manchester City Alberto Galassi gela i tifosi della Juve che da giorni sentono il nome di Pep Guardiola accostato con grande insistenza al club bianconero: “Voglio direi ai tifosi della Juventus che non tutti i sogni sono destinati a realizzarsi e Guardiola in bianconero nel corso dell’estate è tra questi. Non parlo a titolo personale, ma a nome del club. Non c’è la volontà di Guardiola di andare alla Juventus e ci sono due anni di contratto. Sarebbe ridicolo se il Manchester City non fosse al corrente di una presentazione di Guardiola alla Juve già fissata” ha detto Galassi a Radio24.