Il Lecce ha le idee chiare: “Ripartiremo da Liverani, in A vogliamo sinergia con i grandi club”

Il Presidente del Lecce – società neopromossa in Serie A – Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Liverani con il rinnovo filiverani al 2022 sarà più partecipe del progetto. Gli riconosceremo un bonus simbolico per l’eventuale plusvalenza realizzata dalla valorizzazione dei giovani. Per la costruzione dell’organico, punteremo sui giovani e cercheremo di interagire con i grandi club. Senza debiti. Preferisco rinunciare a un giocatore per investire nelle strutture