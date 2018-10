Il laziale Cruciani: “Vincerà la Fiorentina. Chiesa cascatore? Gasperini porti le prove”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista e tifoso della Lazio, Giuseppe Cruciani, ha parlato del momento della squadra biancoceleste e della sfida di domani contro la Fiorentina:

Penso ci sia un po’ di depressione nella Lazio che ha subìto sette gol in meno di una settimana. Ci sono stati dei sacrifici, ma in realtà abbiamo anche comprato. La squadra è quasi la stessa, il problema è che Luis Alberto e Milinkovic-Savic girano al 30% del loro potenziale. Spero di uscire al girone di Europa League, non abbiamo la testa per affrontare tre competizioni.

La Fiorentina può vincere e perdere con chiunque. Prevedo una partita con tanti gol e con vittoria della Fiorentina. La squadra viola può essere la Lazio dell’anno scorso. Mi sembra l’anno buono per vederla su un gradino più alto.

Chiesa? Gasperini non può dire in conferenza stampa che è un cascatore, porti le prove. Chiesa è un po’ dondolante, ma ci può stare. Non è che sotto la figurina Panini c’è scritto ‘cascatore’.