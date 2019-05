Il calvario di Diks: “Stagione interrotta per curarmi in Belgio. Futuro? Voglio giocare”

Il viola in prestito (ad Empoli) Kevin Diks ha parlato al sito indonesiano bolalob. Queste le sue dichiarazioni: “L’infortuno al ginocchio accusato a fine 2018, quando giocavo ancora nella Fiorentina, ha interessato la cartilagine. Alla fine di gennaio ho ricominciato ad allenarmi con la squadra ma subito dopo è arrivato il trasferimento ad Empoli e li ho subito una ricaduta. Con il club abbiamo preso la decisione di smettere di lavorare per andare a curarmi in Belgio.

Futuro? La priorità è rimettermi in forma e tornare a giocare a calcio. La cosa più difficile per i giocatori è vivere gli infortuni. Non appena mi sarò ripreso voglio giocare e tornare a divertirmi in campo. Io nella nazionale indonesiana (parte della famiglia di Diks ha origini indonesiane, ndr)? Mai dire mai. Ho ricevuto molto messaggio da tifosi indonesiani che volevano giocassi per la nazionale".