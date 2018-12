Iachini: “Bel rapporto con Pioli e la tifoseria. Derby sentito, Antonelli e Pasqual in dubbio”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Empoli, il tecnico degli azzurri Beppe Iachini ha analizzato così il derby di domani:

Ho vissuto una pagina molto bella della mia carriera da giocatore nella Fiorentina, questo sicuramente resta. Ho un bel rapporto con la città e la tifoseria, ma allo stesso tempo mi auguro di vivere una bella storia anche qui a Empoli. Il derby sentito, ma si prepara da solo. Tatticamente dovremo essere perfetti, se sbagli il metro contro squadre di qualità come la Fiorentina sei fregato. La Fiorentina ha giocatori forti, ma questa è la serie A. Con Pioli siamo stati compagni di squadra per sette anni, ma non è la prima volta che ci affrontiamo da avversari. Quello che ci aspetta sul campo lo sappiamo, quando si va in campo ognuno è concentrato su ciò che deve fare. Il rispetto e la stima restano. Dobbiamo valutare con lo staff medico se i ragazzi hanno recuperato e stanno bene, Antonelli e Pasqual hanno avuto qualche problemino ma speriamo di averli entrambi a disposizione.