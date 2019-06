I migliori Under 20 al mondo? C’è anche Lafont. Tre italiani nella top ten

Nonostante una stagione fatta di alti e bassi, e chiusa non proprio benissimo – basti pensare all’errore contro l’Atalanta a Bergamo nella semifinale di Coppa Italia o a quello commesso contro gli USA ai Mondiali Under 20 – Alban Lafont si guadagna un rispettabilissimo dodicesimo posto nella classifica dei migliori giovani talenti al mondo, stilata da L’Equipe. In Francia, dunque, l’estremo difensore viola continua ad avere estimatori. Tre gli italiani, invece, nella top ten, guidata da Matthijs De Ligt: Donnarumma, Zaniolo e Kean, rispettivamente quinto, sesto e settimo in graduatoria.

