Hancko: in viola oggetto misterioso, ma in Nazionale…

La prossima stagione sarà anche quella di David Hancko? Lo scopriremo tra qualche mese, intanto il difensore viola sta giocando, e bene, con la propria Nazionale, la Slovacchia capitanata da Marek Hamsik. Quest’oggi la selezione dell’Est Europa era impegnata in un match di qualificazioni europee contro l’Azerbaigian: 5-1 per gli slovacchi, che giocavano fuori casa. In rete proprio Hancko, il quale ha siglato all’85’ la rete che ha chiuso, in pratica, la partita. In gol anche (con doppietta) il centrocampista ex Napoli.