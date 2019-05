Grave lutto per Luciano Spalletti: è morto il fratello Marcello

Grave lutto in famiglia per Luciano Spalletti: è morto a 66 anni Marcello, fratello maggiore del tecnico dell’Inter. A dare la notizia è stata proprio la società nerazzurra che ha voluto porgere le sue condoglianze ufficiali al tecnico. “FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l’affetto del Club e di tutto il mondo nerazzurro”, si legge in una nota del club nerazzurro. Spalletti da due giorni era tornato a casa sua in Toscana, in attesa di essere chiamato dall’Inter per parlare del futuro, che prevede un esonero in favore di Antonio Conte.