Genoa: Prandelli scommette sul ritorno di Lazovic

Cesare Prandelli blinda il Genoa. In settimana nessun allenamento sarà a porte aperte: troppo delicata la partita con la Fiorentina. L’edizione odierna di Tuttosport spiega come il tecnico rossoblù stia pensando alle strategie anti-Viola. Darko Lazovic non ha ancora smaltito a pieno l’edema al polpaccio ma ieri ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo: Prandelli spera di averlo. Lerager ok. Los scrive pianetagenoa1893.net.