Genoa, Perinetti: “A Firenze sembra impossibile, ma abbiamo visto che tutto può succedere”

Ansa.it riporta le dichiarazioni di un rabbuiato Giorgio Perinetti, DG del Genoa, che ha parlato alla luce del 4-1 con cui l’Empoli ha schiantato il Torino, cambiando i connotati alla lotta salvezza:

“Adesso è il momento di trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l’Inter faccia l’Inter fino in fondo. Dovremo andare a Firenze per cercare di vincere anche se adesso sembra impossibile, ma ormai abbiamo visto che tutto può succedere”.

Insomma, la situazione è disastrosa in casa Genoa, ma il Grifone si troverà di fronte un avversario che non se la passa poi tanto meglio…