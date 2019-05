Gazzetta di Parma esulta: “Ce l’abbiamo fatta”

Prima pagina dal sapore trionfante e tutta incentrata sul Parma per La Gazzetta di Parma. Il quotidiano locale infatti esulta per l’importantissimo successo colto ieri dai crociati contro la Fiorentina, vittoria che regala la salvezza matematica alla squadra crociata. “Ce l’abbiamo fatta!” è il titolo del giornale, che gioisce per l’ennesima impresa compiuta negli ultimi anni dai crociati, reduci dalla tripla promozione a partire dalla Serie D. Una felicità indescrivibile, che si unisce alla sofferenza delle ultime settimane per un risultato che sembrava acquisito ma che non sembrava arrivare più. Lo scrive parmalive.com.