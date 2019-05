Gasperini e Ilicic restano all’Atalanta (e inguaiano la Roma)

La Roma, dopo aver fallito l’assalto a Conte, perde anche Gian Piero Gasperini, che ha deciso di rimanere all’Atalanta e di godersi la Champions. Ieri, nell’incontro fiume con Antonio Percassi, si è parlato di tutto: programmi, mercato, soldi. Decisiva – scrive La Repubblica – sarebbe stata una promessa: la conferma di Ilicic, che l’allenatore considera più importante di Zapata. Questa mattina, davanti a un caffè, Gasperini stringerà la mano al suo datore di lavoro e si legherà ai bergamaschi per le prossime tre stagioni, sino al 30 giugno 2022 (con opzione sino al 2023), per due milioni netti all’anno. E per la Roma sono guai. I giallorossi fanno sapere di volersi prendere una pausa di riflessione. E CORVINO SI VANTA DEI SUOI TROFEI