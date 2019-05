Galbiati: “Fiorentina, luce spenta dopo l’addio di Pioli. Rivoluzione d’obbligo”

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’intervista rilasciata dall’ex difensore viola Roberto Galbiati ai microfoni di tuttomercatoweb: “Credo che per la B rischino Empoli e Parma, più del Genoa. Ho l’impressione che i rossoblù battano il Cagliari per poi fare un punto a Firenze. La situazione della Fiorentina? Dopo l’addio di Pioli si è spenta la luce nei giocatori che erano molto legati allo stesso ex tecnico gigliato. Il prossimo anno credo che i viola, d’obbligo, dovranno ripartire da zero con una rivoluzione totale”. IL PRONOSTICO: “FIORENTINA A RISCHIO SERIE B, MA DUE SQUADRE SONO MESSE PEGGIO