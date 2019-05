Frey: “Più affezionato alla Fiorentina che al Genoa. Ambizioni e prospettive viola al ribasso”

Il doppio ex di Fiorentina-Genoa, Sebastien Frey, ha parla della sfida di domenica ai microfoni del canale ufficiale della Serie A su youtube: “Questa partita conta molto per me perché ho giocato con entrambe le maglie, ma non nascondo che sono più affezionato alla Fiorentina. I viola negli anni sono andati un po’ già a livello di prospettive e ambizioni. Prevedo una gara molto tosta, una finale, perché il Genoa deve solo vincere e la Fiorentina è ferita da un punto di vista psicologico. Prandelli? L’ho avuto a Verona, Parma e Firenze: in pochi parlano di calcio come lui ma non basta solo questo a livello psicologico. Lafont e Radu? In prospettiva futura sono entrambi promettenti ma dovranno dimostrare il loro valore”. ANDREA E DIEGO DELLA VALLE ATTESI IN CITTA’. A FIANCO DELLA SQUADRA FINO A DOMENICA