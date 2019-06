FPF, la UEFA: “Fondamentale, ma può cambiare”. Idea tassa di lusso

«Il Fair Play Finanziario è fondamentale per l’Europa, ma potrebbe cambiare. Abbiamo degli organismi indipendenti che stanno decidendo. Manchester City? Sarà trattato allo stesso modo di tutti gli altri club, non cambia nulla se è più o meno ricco, ad ognuno lo stesso trattamento», ha dichiarato al Daily Mail il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin. L’intenzione sarebbe quella di allentare il FPF, introducendo una tassa di lusso, simile a quella vigente nella Major League Baseball negli Stati Uniti, secondo la quale se un club volesse investire 100 milioni di sterline per trasferimenti o stipendi, dovrebbe sborsarne altri 100 in un piatto comune che andrebbe ai propri avversari.