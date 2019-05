Fiorentina, scongiurato anche il disastro economico. Bellinazzo spiega la differenza tra i viola in A e in B

Nel suo articolo pubblicato ieri sull’edizione on line de Il Sole 24 Ore, il giornalista Marco Bellinazzo fatto chiarezza anche sul danno economico a cui sarebbe andata incontro la Fiorentina in caso di retrocessione: “Fiorentina-Genoa non è stato proprio un dettaglio nell’ottica di un’eventuale cessione della società viola. La permanenza in serie A della Fiorentina vale 60 milioni di diritti tv che in serie B spariscono sostituiti da un “paracadute” che però è di appena 25 milioni”. NUOVO CORSO FIORENTINA, CONTATTI CON UN EX DIRIGENTE DEL MILAN PER IL RUOLO DI DS