Fiorentina-Prandelli, destini incrociati. La storia di un amore “mai” perduto

Domenica sera, al Franchi, assisteremo alla sfida salvezza fra Fiorentina e Genoa. E a rendere ancora più emotivamente carica la partita, c’è un fatto. O, meglio, un signore, il quale ora siede sulla panchina dei grifoni. Ha lunghi capelli neri (adesso un po’ più bianchi), vestito con grande eleganza. Un allenatore che a Firenze ricordano sempre con affetto, per gli anni favolosi trascorsi assieme. Già, la Fiorentina e Prandelli. Ancora loro due. I due amanti che, da quando si sono lasciati nella turbolenta estate del 2010, non hanno mai smesso di amarsi e scambiarsi brevi – ma intensi – messaggi d’amore. Il popolo fiorentino non ha dimenticato gli anni strepitosi della Fiorentina di Prandelli, quando, invece di giocarsi la salvezza, si giocava per la conquista delle prime posizioni della classifica. Nove anni che sembrano in realtà un’eternità, se confrontati con le ultime, tristi, stagioni. All’epoca c’era una grande squadra, un grande allenatore e una società che partecipava con empatia alle gioie della città e che, di conseguenza, gioiva essa stessa. Ora, invece, sembra tutto più triste.

Ora la Fiorentina si giocherà la sfida salvezza col suo Genoa, in un match il cui risultato rischia di spezzare il cuore a uno dei due amanti. C’è il rischio che uno dei due si faccia seriamente male: un po’ come quando una coppia si lascia e uno dei due (in teoria chi è stato lasciato) cerca in ogni modo di ferire l’altra parte. Ma non è questo il caso. Nessuno dei due avrebbe immaginato di trovarsi in una simile situazione. Per un momento, domenica sera, bisognerà dunque chiudere gli occhi e dimenticare chi c’è dall’altra parte. Ma solo per un momento, perché tra Prandelli e la Fiorentina l’amore non è mai stato perduto.

