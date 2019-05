Fiorentina, i dettagli della trattativa. Punto interrogativo sull’esposizione debitoria di Commisso

Un sabato mattina ti svegli e insieme alle pantofole e alla colazione arriva la bomba: secondo il New York Times la Fiorentina è stata ceduta al magnate statunitense Rocco Commisso. Stupore, incredulità, per qualcuno anche speranza. Un mix di emozioni che va a fondersi con l’attesa per la sfida salvezza di domani contro il Genoa. Un weekend niente male. Stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, Commisso avrebbe chiuso l’acquisto della Fiorentina la settimana scorsa, durante la visita di Diego Della Valle a New York per l’inaugurazione di un nuovo negozio della Tod’s nel complesso di Manhattan di Hudson Yards.

Commisso – si legge su Gazzetta.it – ha nominato la banca JPMorgan per lavorare sull’affare Fiorentina. L’accordo con Diego Della Valle sarebbe stato chiuso nel weekend con tanto di firme per una cifra intorno ai 150 milioni di dollari (circa 135 milioni di euro), e dall’inizio della prossima settimana si aprirà una finestra di tempo di circa 20 giorni per definire con tutti i dettagli la cessione. Ma chi è l’uomo che vuole rilanciare il calcio a Firenze? Molto vi abbiamo scritto nell’approfondimento di stamattina (LEGGI), ma per completezza d’informazione c’è anche altro da dire.

La situazione debitoria del suo gruppo non è confortante, anche se nel mondo di oggi quasi tutte le grandi aziende sono indebitate con le banche. Soprattutto quelle che lavorano nel settore di Commisso, la televisione. Leggiamo dal bilancio del 31 dicembre 2017: “La concorrenza è in continua crescita e i nostri competitor hanno maggiori risorse finanziarie delle nostre; brand più noti e una riconoscibilità nazionale. Anche per questo le spese continueranno ad aumentare. Siamo molto indebitati e continueremo a esserlo. Una quota importante dei nostri flussi di cassa servirà a pagare gli interessi riducendo le disponibilità per finanziare le nostre operazioni, le spese in conto capitale e altre attività”. A quanto ammontava il debito di Commisso un anno e mezzo fa? Circa 2,6 miliardi di euro.

Una cifra che sorprende fino ad un certo punto, come già scritto. L’estate scorsa ci pensò un esperto statunitense nel settore finanziario, rimasto anonimo, a spiegare nel dettaglio il perché, leggendo i bilanci delle società di Commisso, uscivano fuori cifre negative così spaventose: “E’ normale in una compagnia di questo tipo – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – se poi si analizza il bilancio si vede che, rispetto al primo trimestre del 2017, sono stati rimborsati 233,8 milioni, un dato molto confortante. I ricavi della Mediacom Communications nel 2017 erano stati di 1,7 miliardi di dollari, mentre l’utile lordo a fine anno ammontava a 712 milioni di dollari. “Ma un altro dato che conferma come le aziende siano in salute è la liquidità di 264,4 milioni a fine 2017”.

