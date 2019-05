Fiorentina-Genoa, i prezzi dei biglietti: promozione speciale per l’acquisto ad 1€

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, a partire da domani, martedì 21 maggio, saranno in vendita i biglietti per la partita di Campionato Fiorentina-Genoa in programma al Franchi domenica 26 maggio alle 20:30. Sono previste tariffe speciali per i possessori della InViola Card Gold e per gli abbonati la possibilità di coinvolgere altri tifosi viola ad un prezzo simbolico. Il tariffario: