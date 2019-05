Finale Coppa Italia, scontri tra tifosi Lazio e Polizia: incendiata un’auto della Municipale

Nel corso dei controlli preliminari predisposti dalla Questura di Roma in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in Via Amulio nei pressi della sede storica degli “Irriducibili” della Lazio, è stata fermata e controllata un’autovettura al cui interno, gli agenti della Polizia di Stato, hanno rinvenuto e sequestrato 78

torce manna, 45 rambo k33, 16 monocolpi pirotecnici, una batteria pirotecnica da 100 colpi, un paio di forbici, una lama portatile occultabile ed un pezzo di legno di 45 cm. Nella circostanza, sono state fermate due persone, una delle

quali conducente dell’autovettura, entrambe appartenenti al gruppo degli ultrà laziali. Una di queste è risultata già

destinataria di “daspo”.(ANSA)

Tensione tra gli ultrà della Lazio e la Polizia si sono verificati all’esterno dello stadio Olimpico prima dell’inizio della finale di coppa Italia con l’Atalanta. I tifosi, secondo quanto si apprende, avevano i volti travisati e – dopo aver lanciato oggetti contro le forze di polizia – hanno incendiato una macchina della Polizia Municipale nei pressi di Ponte Milvio. A quel punto è partita una carica di alleggerimento da parte della Polizia, che ha risposto anche con

gli idranti. (ANSA).