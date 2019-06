Ferrero riflette: con Giampaolo al Milan, ballottaggio Pioli-Liverani per la panchina blucerchiata

Marco Giampaolo va al Milan? Ecco che allora alla Sampdoria potrebbe finire Stefano Pioli. Oppure, in alternativa, il neo-promosso col Lecce Fabio Liverani. Entrambi ex viola, secondo il Secolo XIX si stanno giocando in un testa a testa la panchina del club blucerchiato. Per il quotidiano ligure, infatti, Massimo Ferrero avrebbe individuato in loro due i papabili successori di Giampaolo, che oramai tutti danno pronto ad accasarsi alla società rossonera, orfana di un tecnico dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. In leggero vantaggio Pioli, per la sua maggiore esperienza e per non avere un passato nel Genoa, come invece ha Liverani.