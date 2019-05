Ex presidente Velez rivela: “La cessione di Toledo alla Fiorentina mi salvò dal suicidio”

Una dichiarazione choc dell’ex presidente del Velez Sarsfield rimbalza dall’Argentina e riguarda, indirettamente, la Fiorentina. Intervistato da Pasión Fortinera, Raul Gamez ha parlato delle enormi difficoltà economiche con cui aveva dovuto fare i conti qualche anno fa, quando era tornato alla guida del club: “Ero entrato in depressione perchè le cose andavano male, una delle soluzioni era la vendita di Hernan Toledo alla Fiorentina. Se non fosse andata a buon fine avrei potuto spararmi” ha detto l’ex presidente del Velez. Ricordiamo che l’operazione si concluse in realtà in prestito e che ufficialmente la Fiorentina versò 1,5 milioni di euro al club argentino (LEGGI QUI).