Di Biagio non si nasconde: “La mia U21 è una grande squadra, vinciamo questo Europeo”

“La mia squadra era fortissima anche il primo biennio, figuriamoci questa. So di avere una grande squadra. Ma so cosa potrebbe darci fastidio, come la formula di quest’Europeo che dovremo provare a vincere”. così il tecnico dell’Under 21, Luigi Di Biagio, nella conferenza stampa dal ritiro di Formello dove gli Azzurrini stanno preparando l’Europeo di categoria in programma in Italia dal 16 giugno. “Giocare in Italia è un vantaggio – aggiunge Di Biagio – sono ottimista di natura. Ci manca l’ultimo pezzettino per costruire la piramide, senza dimenticare il lavoro fatto: in questi otto anni ci hanno chiesto di rilanciare le Under e stiamo facendo molto di più di quello che dovevamo fare. Ci manca l’ultimo pezzettino, la vittoria. Non sto mettendo le mani avanti, dobbiamo arrivare in fondo e vincere”. VALCAREGGI RIVELA: “CORVINO AVEVA GIA’ VENDUTO CHIESA”