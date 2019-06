De Zerbi: “Mai pensato di cambiare squadra”

Uno dei tanti nodi che Rocco Commisso dovrà sciogliere in queste ore riguarda l’allenatore. La permanenza di Vincenzo Montella non è sicura al cento per cento. Tra i tanti tecnici accostati alla Fiorentina c’è anche Roberto De Zerbi. A margine dell’inaugurazione della nuova casa del Sassuolo, ha parlato così a Sky Sport:

Non ho mai avuto l’idea di cambiare, mi sento l’allenatore di una squadra di prima fascia. Ancora forse questo Sassuolo è in fase embrionale, siamo appena partiti, ma sono convinto che tra qualche anno potremo avvicinarci alle big.