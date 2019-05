De Magistris: “Per i Della Valle Corvino ha lavorato benissimo, il problema…”

Gianni De Magistris, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sulla situazione e sul mercato della Fiorentina:

In questi casi le motivazioni dovrebbero arrivare da sole, dopo le dimissioni mi sono chiesto cosa pensasse la squadra, la squadra era evidentemente molto legata a Pioli. Io non penso alla retrocessione, non avverrà per demerito degli altri, non per merito viola. Voci mi dicono che ci siano state discussioni nello spogliatoio dopo la partita di Empoli, una sconfitta dolorosa. Per la famiglia Della Valle Corvino ha lavorato benissimo, il problema si pone più avanti, perchè l’autogestione la fai bene se hai giocatori che aumentano di valore. Se si svalutano, come è avvenuto nella stagione attuale, diventa difficile venderli a più di quanto li hai comprati.