De Magistris: “Da ieri si capisce lo spessore di Commisso. Montella? Non mi ha entusiasmato, ma…”

A seguire vi proponiamo un estratto delle dichiarazioni di Gianni De Magistris a Radio Bruno: “Quella di ieri è stata un’americanata, ma un’americanata bella. E’ stata una cosa piacevolissima, che ti fa capire lo spessore di Commisso. Montella? Non mi aveva entusiasmato, ma l’arrivo di Pradè ed il rapporto che lo lega al tecnico può cambiare le carte in tavola”. SANDRELLI SCETTICO: “PRADE’ E MONTELLA NON MI CONVINCONO”