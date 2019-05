“Davide Astori Playground”, venerdì l’inaugurazione a Betlemme nel nome del Capitano viola

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 10.30, in una cornice dedicata allo sport e alla pace, verrà inaugurato il “Davide Astori Playground”. L’opera è sostenuta dal Cagliari Calcio e dall’ACF Fiorentina, in collaborazione con il progetto internazionale Assist for Peace, e ha l’obiettivo di fornire ai bambini di Betlemme un luogo dove divertirsi giocando a pallone, perché il calcio e lo sport in generale aiutano i ragazzi a crescere ed integrarsi attraverso la condivisione di valori quali fratellanza, lealtà e amicizia.

Il campo di calcio, intitolato ad Astori – calciatore che ha sempre promosso e sostenuto il tema della fratellanza – sorgerà anche grazie alla disponibilità della municipalità di Betlemme. Sarà aperto a tutti i bambini e bambine di ogni religione e nazionalità: potranno giocarci ogni giorno nel nome e nel ricordo di un grande campione dello sport italiano.

Al taglio del nastro saranno presenti autorità e personalità del territorio e le delegazioni dei due Club guidate dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini e dal vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, insieme ai dirigenti Andrea Cossu e Giancarlo Antognoni, e ai calciatori Nicolò Barella, Federico Chiesa, Vitor Hugo, Fabio Pisacane e Tofol Montiel.

Un giorno di festa per tutti, a dimostrazione di come lo sport possa unire più delle parole. Il 30 maggio, nel pomeriggio, appena arrivati dall’Italia, faranno visita al playground le delegazioni di Cagliari e Fiorentina, dove ad attenderli vi saranno bambini di tutte le etnie unite dal gioco che avranno l’occasione di salutare i loro idoli.