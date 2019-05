German Pezzella è nella lista dei 32 preconvocati dell’Argentina per la Copa America 2019, in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Intervistato da Espn, il Ct dell’albiceleste, Lionel Scaloni, ha parlato così del capitano della Fiorentina:

Ho già in testa la lista dei giocatori da convocare per la Copa America. Non so se chiamerà German Pezzella per via delle sue condizioni fisiche, ma lo valuterò sino alla fine.