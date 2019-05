Criscitiello: “Viola da 4,5. Stagione catastrofica ma Corvino aveva consigliato la strada giusta”

Michele Criscitiello, su tuttomercatoweb, analizza la stagione della Fiorentina. Il voto sulla pagella dei viola è 4,5: “Poteva essere una tragedia, calcistica, è stata per Firenze ‘solo’ una catastrofe senza conseguenze. Buon percorso in Coppa italia e campionato anonimo, reso disastroso dal cambio di panchina. I Della Valle si sono assunti le loro responsabilità e hanno spaccato tutto. Far andare via Pioli, a stagione di fatto conclusa e con una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare, e prendere Montella è da folli.

Corvino aveva consigliato la strada giusta: Pioli fino a fine stagione e Di Francesco per la prossima. Andrea e Diego hanno fatto tutto quello che non andava fatto. Riprendere Montella e fargli firmare un biennale. Cose assurde. Il campo ha dimostrato il valore del tecnico, dopo Samp, Milan e Siviglia ma soprattutto lo stesso campo ha confermato che per fare calcio servono qualità diverse dalla classica qualità che occorre per essere imprenditori di successo. Per una volta le scarpe le hanno fatte ai Della Valle. E anche quelle stavano per costare caro. Lo 0-0 con il Genoa la fotografia della stagione".