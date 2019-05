Corsi: “Fiorentina-Genoa? Me l’aspettavo. Potremmo recriminare, ma non è nel nostro stile”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Queste le sue parole: “Ringrazio tutti per la stima mostrataci da qualche anno. L’Italia sportiva è dalla nostra parte, ci gratifica. Fiorentina-Genoa? Non importa, serve a parte. Dovremmo recriminare su tante cose sfortunate, ma non è nel nostro stile. Non la vivo come un’ingiustizia, Fiorentina-Genoa è andata come mi aspettavo già. Due anni fa’ retrocedemmo perdendo a Palermo, contro una squadra già in B. In questo siamo dei polli (ride,ndr)”. FIORENTINA-GENOA FA IL GIRO DEL MONDO. L’ATTACCO DEL TELECRONISTA SPAGNOLO: “VERGOGNOSO”