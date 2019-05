Corsa salvezza, Maran assicura: “Col Genoa per fare risultato, mentalmente ci siamo”

Alla vigilia della partita in casa del Genoa (che per i Grifoni vale la salvezza), il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha preso la parola in sala stampa. Questo un sunto delle sue dichiarazioni: “Veniamo da tre sconfitte di fila dopo aver ottenuto la salvezza, ma in una non meritavamo certamente di perdere. Sono state figlie, secondo me, di un calendario non semplice. Domani però vogliamo interrompere la serie e quindi sarà importante, bisogna continuare a percorrere la nostra strada. Dopo il Frosinone nessuno credeva in una situazione così, ma mentalmente ci siamo. Il k.o. con la Roma mi ha lasciato l’amaro in bocca più di tutte, potevamo davvero fare meglio. Cerri e Pavoletti assieme? Hanno dimostrato che si può fare, può essere una soluzione. Il Genoa si giocherà tutto, noi però vogliamo entrare in campo per fare risultato. Ci sarà un grande pubblico a sostenerli, ma noi come detto dobbiamo cambiare passo dopo le ultime sconfitte”. SALVEZZA: CALENDARI A CONFRONTO