Coppa America (quasi) al via: Pezzella in dubbio per il debutto dell’Argentina

In Argentina ci si interroga sulla presenza o meno di German Pezzella in occasione della prima partita in Coppa America, contro la Colombia di Luis Muriel. Secondo il canale TNT Sports, infatti, il capitano viola ha ancora fastidio dopo l’operazione allo zigomo e non riesce a rendere al meglio con la maschera protettiva. Proprio per questi motivi, il centrale ex Betis è in dubbio per il match inaugurale, in programma domenica.