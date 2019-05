Ciccio Graziani su De Rossi: “Come se lo avessero cacciato di casa, andava trattato meglio”

Francesco Graziani, ai microfoni di Radio Bruno, si è soffermato sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma. L’ex calciatore di Fiorentina e Torino ha commentato:

Sono molto dispiaciuto per l’addio di De Rossi, lo ha espresso in modo malinconico. Avrebbe fatto carte false per rimanere, è come se ti avessero cacciato di casa, ci sono delle sfumature che mi creano tristezza. Questi sono calciatori che vanno trattati con i guanti bianchi, nonostante nella vita abbiano guadagnato e ricevuto. Sono simboli che andrebbero trattati meglio: mi è sembrato un ‘quella è la porta, te ne devi andare’