Chiesa o Belotti, i dubbi di Mancini per la Bosnia. Con il viola spazio al falso nueve

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la gara di stasera contro la Bosnia ci sono diversi dubbi di formazione – soprattutto in attacco – per Roberto Mancini. Dopo la vittoriosa trasferta in Grecia di tre giorni fa, il ct pensa al turnover là davanti, dove Federico Chiesa si gioca una maglia da titolare con Belotti. Caratteristiche diverse tra i due: se dovesse giocare l’attaccante granata, attacco più classico completato da Insigne e Bernardeschi. Se la dovesse spuntare il n° 25 viola, spazio al falso nueve.