Chiesa: “Loro forti tecnicamente, ma noi non molliamo mai. La dedica…”

Arrivano le dichiarazioni a caldo del match-winner Federico Chiesa alla RAI, dopo la vittoria dell’Italia Under 21:

Abbiamo sofferto il loro gioco all’inizio, la Spagna è davvero forte tecnicamente, ma l’Italia non molla mai e anche oggi l’abbiamo dimostrato. Ora puntiamo alla semifinale. Per noi è un onore giocare in Nazionale A, ma quando giochiamo in U21 diamo sempre tutto. A chi dedico il gol? Alla mia ragazza, la mia famiglia e tutte le persone che mi vogliono bene.