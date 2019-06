Chiesa, gol da fenomeno agli Europei. E quel bacio nell’esultanza…

Aggancio, cavalcata inarrestabile sulla sinistra, arriva in area e calcia con il piede non suo, trovando impreparato il portiere spagnolo: è di Federico Chiesa il primo gol dell’Italia agli Europei casalinghi Under 21, un gol che vale il pareggio contro la Spagna e cui è seguita un’esultanza con dedica particolare, un bacio verso la tribuna.