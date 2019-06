Chiesa e una strategia comunicativa piena di punti interrogativi. Cosa c’è dietro la nota ACF?

Resta a Firenze, sarà il simbolo della nuova Fiorentina. Questo il succo della nota di oggi pomeriggio con cui l’attuale società viola, in soldoni, toglie virtualmente Federico Chiesa dal mercato. Parole quasi surreali se pensiamo alle ultime notizie sul futuro del giocatore e (soprattutto) al tema dei temi in casa gigliata: il passaggio di ACF Fiorentina dai Della Valle a Rocco Commisso. Perché pubblicare un comunicato del genere in questo momento? Difficile darne un’interpretazione oggettiva, visto che era implicito ormai da una paio di giorni che la patata bollente sarebbe passata nella mani di Commisso. E allora? Che interesse possono mai avere i Della Valle a mettere bocca su qualcosa che a breve, probabilmente, non li riguarderà più?

Per qualcuno è un maldestro tentativo di scaricabarile, arrivato alla fine di un percorso in cui le scelte sbagliate prese dalla Fiorentina – dalla costruzione di una squadra neanche lontanamente all’altezza del talento di Chiesa fino alla scelta di non intavolare entro tempi utili la discussione sul rinnovo – hanno avuto un ruolo rilevante. Ma anche in questo caso resterebbe l’interrogativo di fondo: qual è l’obiettivo alla base della nota? Non sarebbe certo la prima cessione illustre arrivata negli ultimi 17 anni… Che senso avrebbe farsi scrupoli proprio ora che la vendita della società è ad un passo? Oppure Commisso la pensa come loro, sarebbe un bell’assist per provare a trattenere Chiesa, ma in questo caso non si capirebbe il perché abbiano tenuto a smarcarsi in maniera così netta (“attuale proprietà”, “per quanto ci riguarda”). In attesa di saperne di più, restano gli interrogativi alla base di questa strategia comunicativa. Forse l’ultima dell’era Della Valle.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTA DELLA FIORENTINA SU CHIESA