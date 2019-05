Cecchi: “Fiorentina-Genoa tunnel di pochezza tecnica. A Firenze nessuno è convinto della B”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto stamattina ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Fiorentina? Nessuno è convinto che possa andare in Serie B, ma secondo me deve sudarsela sul campo la salvezza. L’Inter potrebbe fare un sol boccone dell’Empoli ma non è certo. Gli azzurri stanno facendo cose straordinarie, mentre Fiorentina e Genoa si affrontano in un tunnel di pochezza tecnica. Con Iachini e Andreazzoli abbiamo visto due Empoli diversi e a Milano non parte sconfitto in partenza”. LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA